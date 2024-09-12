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Путин: НАТО принимает решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт

Путин: НАТО принимает решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 20:58
Путин: НАТО принимает решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт

Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на это указал в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил российский лидер.

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