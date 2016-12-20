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    Путин: нападение на посла - провокация, ответом на нее будет усиление борьбы с террором

    Ответом на это может быть только одно: усиление борьбы с террором

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Владимир Путин охарактеризовал нападение на российского посла как провокацию, направленную против мирного процесса в Сирии и заявил, что ответом на этом может быть лишь усиление борьбы с террором, передает Report.

    «Ответом на это может быть только одно: усиление борьбы с террором», - подчеркнул Путин.

    Он отметил необходимость усилить охрану дипломатических представительств, потребность в получении гарантий от турецкой стороны по поводу безопасности российских диппредставительств в Турции.

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