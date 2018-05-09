Путин намерен вместе с Нетаньяху найти пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что намерен вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попытаться найти пути урегулирования конфликтов в регионе Ближнего Востока, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, мы воспользуемся Вашим визитом, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, о проблемах в регионе", - заявил глава российского государства, начиная переговоры в Кремле с Нетаньяху.

По оценке Путина, "ситуация, к сожалению, очень острая".

"Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов", - подчеркнул В.Путин.