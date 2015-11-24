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    Путин: Нам нанесли удар в спину

    Российский самолет был сбит ракетой воздух-воздух турецким истребителем F-16

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назвал "ударом в спину" атаку на российский СУ-24 в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

    По его словам, российский самолет был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким истребителем F-16.

    "Крушение Су-24 в Сирии выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом; это удар, который РФ нанесли в спину пособники террористов", - заявил президент РФ.

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