Путин наградил Сергея Лаврова

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что глава МИД награжден "за особо выдающиеся заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую деятельность".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также наградил С.Лаврова. Глава МИД РФ удостоен одной из главных церковных наград - ордена Сергия Радонежского I степени.