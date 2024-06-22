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Путин наградил посла РФ в Азербайджане орденом Александра Невского

Путин наградил посла РФ в Азербайджане орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил посла в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского.
Другие страны
22 июня 2024 г. 21:30
Путин наградил посла РФ в Азербайджане орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил посла в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского.

Как передает Report, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Евдокимов награжден за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Евдокимов был назначен послом в Азербайджане 14 июня 2023 года. До этого возглавлял первый департамент стран СНГ МИД РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", орденами Дружбы и Почета. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июне 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyanın Azərbaycandakı səfirini Aleksandr Nevski ordeni ilə təltif edib

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