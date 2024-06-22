Путин наградил посла РФ в Азербайджане орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил посла в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского.

Президент России Владимир Путин наградил посла в Азербайджане Михаила Евдокимова орденом Александра Невского.

Как передает Report, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Евдокимов награжден за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Евдокимов был назначен послом в Азербайджане 14 июня 2023 года. До этого возглавлял первый департамент стран СНГ МИД РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", орденами Дружбы и Почета. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июне 2018 года.