​Путин: Москва расценивает уничтожение Турцией Су-24 как враждебный акт

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Мы считаем, что действия турецких властей в отношении нашего самолета - это не дружественный, а враждебный акт".

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя инцидент со сбитым российским самолетом на турецко-сирийской границе.

По его словам, российскую сторону возмутил тот факт, что после инцидента никто в турецком руководстве не наладил контакт с Москвой.

"Вместо этого они побежали в Брюссель. Начали прикрываться НАТО. НАТО это нужно? Выяснилось, что нет", - сказал он.

В.Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась от сотрудничества с Турцией. Он отметил, что Москва договорилась поддержать Анкару в решении ряда чувствительных вопросов.

"Если нам показали, что мы готовы сотрудничать по чувствительным вопросам, они могли бы снять трубку (после инцидента - Report) и позвонить нам. Никто даже не сказал ничего", - сказал глава государства.