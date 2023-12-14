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Путин: Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей

Путин: Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей Президент России Владимир Путин обозначил главные цели для достижения мира.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 13:25
Путин: Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей

Президент России Владимир Путин обозначил главные цели для достижения мира с Украиной.

Как сообщает Report, Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами, что заявленные в начале "специальной военной операции" цели не меняются.

"Мир будет тогда, когда мы [Россия] достигнем своих целей. Одна из основных целей - денацификация и демилитаризация Украины", - сказал Путин.

Он также напомнил, что вопросы мира были обсуждены и за столом переговоров с Стамбуле, но "они оказались безрезультатными".

По его словам, РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления.

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Версия на английском языке 'There will be peace' when Russia achieves its goals, Putin says
Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: “Sülh ölkəmiz məqsədlərinə çatanda olacaq”

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