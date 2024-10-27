Путин: Минобороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь РФ

Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по российской территории.

Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по российской территории.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский лидер подчеркнул, что такие атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран НАТО, а не Украиной.

"Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить... Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - отметил Путин.