Путин: Меры против Турции не затронут действующие стройконтракты

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры против действий турецких властей не затронут действующие контракты в сфере строительства, потому что это может нанести определенный ущерб и России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом российский президент заявил во время межрегионального форума ОНФ в понедельник.

"Мы приняли решение не разрывать действующих контрактов (с Турцией - ред.), потому что это не только будет известным ответом на действия турецких властей, но может нам самим нанести определенный ущерб. Поэтому действующие контракты, они функционируют", - заявил президент РФ.