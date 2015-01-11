​Путин и Меркель обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили различные аспекты украинского кризиса.

Как передает Report, об этом говорится всообщении на сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы Путин акцентировал внимание на приоритетном значении соблюдения режима прекращения огня и оказании поддержки экономическому восстановлению пострадавших регионов юго-востока Украины.

"Подчеркнута безальтернативность и насущная необходимость налаживания прямого политического диалога Киева с представителями Донбасса", — говорится в сообщении.

Путин и Меркель договорились наращивать совместные усилия в "нормандском формате", включая ведущиеся консультации по линии внешнеполитических ведомств.