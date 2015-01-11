 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Путин и Меркель обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

    В ходе беседы Путин акцентировал внимание на приоритетном значении соблюдения режима прекращения огня

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили различные аспекты украинского кризиса.

    Как передает Report, об этом говорится всообщении на сайте Кремля.

    Как отмечается, в ходе беседы Путин акцентировал внимание на приоритетном значении соблюдения режима прекращения огня и оказании поддержки экономическому восстановлению пострадавших регионов юго-востока Украины.

    "Подчеркнута безальтернативность и насущная необходимость налаживания прямого политического диалога Киева с представителями Донбасса", — говорится в сообщении.

    Путин и Меркель договорились наращивать совместные усилия в "нормандском формате", включая ведущиеся консультации по линии внешнеполитических ведомств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi