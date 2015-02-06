Путин, Меркель и Олланд в Кремле проводят переговоры по ситуации на Украине

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что "переговоры проходят в формате "с глазу на глаз", без участия членов делегаций и каких-либо экспертов".

Беседа проходит в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Европейские лидеры прибыли в Москву, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине. В четверг Меркель и Олланд совершили краткий визит в Киев, где встретились с президентом Украины Петром Порошенко.