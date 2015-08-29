Путин, Меркель и Олланд: "нормандская" встреча может быть полезной

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели в субботу телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает 1news.az, главной темой стала ситуация на Украине и реализация минских договоренностей, сообщили в правительстве ФРГ.

"Было выражено единство, что минские договоренности остаются основой для улучшения обстановки в Донбассе", - отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.