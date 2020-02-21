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Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор

​Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, акцентировав важность недопущения гуманитарных последствий для мирного населения.

Кроме того, президент Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести совместную встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить обострение ситуации в Сирии.

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