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Путин: Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии

Путин: Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии Лидерство в БРИКС в следующем году переходит к Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.
Другие страны
23 октября 2024 г. 15:01
Путин: Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии

Лидерство в БРИКС в следующем году переходит к Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.

"Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", - сказал он.

Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Версия на английском языке Putin: BRICS leadership to pass to Brazil next year
Версия на азербайджанском языке Putin: BRICS-ə liderlik növbəti il Braziliyaya keçəcək

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