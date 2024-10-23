Путин: Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии

Лидерство в БРИКС в следующем году переходит к Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.

Лидерство в БРИКС в следующем году переходит к Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.

"Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", - сказал он.

Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.