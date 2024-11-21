О нас

Путин: Конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Путин: Конфликт в Украине приобрел глобальный характер Конфликт в Украине после удара западным оружием по РФ приобрел глобальный характер.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 21:23
Путин: Конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Конфликт в Украине после удара западным оружием по РФ приобрел глобальный характер.

Как передает Report, об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

"Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер", - сказал он.

Путин сообщил, что по территории Брянской и Курской областей были осуществлены удары американскими и британскими дальнобойными высокоточными ракетами. Он подчеркнул, что с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера.

По его словам, российская ПВО отразила атаки западными дальнобойными ракетами, и противник не смог достигнуть поставленных целей.

"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты", - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что США и их союзники по НАТО решением применять дальнобойные ракеты по российской территории, продолжили курс на эскалацию.

"Продолжая курс на эскалацию, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - подчеркнул глава РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin: Ukraynadakı münaqişə qlobal xarakter alıb

Экслюзивные новости

Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi