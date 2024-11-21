Путин: Конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Конфликт в Украине после удара западным оружием по РФ приобрел глобальный характер.

Конфликт в Украине после удара западным оружием по РФ приобрел глобальный характер.

Как передает Report, об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

"Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер", - сказал он.

Путин сообщил, что по территории Брянской и Курской областей были осуществлены удары американскими и британскими дальнобойными высокоточными ракетами. Он подчеркнул, что с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера.

По его словам, российская ПВО отразила атаки западными дальнобойными ракетами, и противник не смог достигнуть поставленных целей.

"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты", - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что США и их союзники по НАТО решением применять дальнобойные ракеты по российской территории, продолжили курс на эскалацию.

"Продолжая курс на эскалацию, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - подчеркнул глава РФ.