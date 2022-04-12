Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле

"Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию".

"Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые вместе посетили космодром "Восточный".

Путин рассказал, что вчера ему сказали, о том, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам, но добавил, что подробностей пока не знает.

По его словам, непоследовательность Киева в переговорах создает сложности.