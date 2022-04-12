О нас
Аудио новости

Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле

Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле "Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию".
Другие страны
12 апреля 2022 г. 17:24
Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле

"Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые вместе посетили космодром "Восточный".

Путин рассказал, что вчера ему сказали, о том, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам, но добавил, что подробностей пока не знает.

По его словам, непоследовательность Киева в переговорах создает сложности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Putin says Kyiv 'moved away' from agreements reached during Istanbul talks

Самое важное

Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi