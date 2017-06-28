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    Путин: иностранные спецслужбы пытаются влиять на процессы внутри России

    В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников, — сказал Путин© Courtesy İmage

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются влиять на внутриполитические и общественные процессы внутри России.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА «Новости».

    Об этом он сказал в ходе своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.

    «Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников», — сказал Путин.

    По его словам, в ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России.

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