Путин: иностранные спецслужбы пытаются влиять на процессы внутри России

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются влиять на внутриполитические и общественные процессы внутри России.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников», — сказал Путин.

По его словам, в ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России.