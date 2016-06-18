​Путин: иностранцев надо принять столько, сколько сможет адаптировать страна

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Стране нужно принимать столько иностранцев, сколько она способна адаптировать под свои рынок труда, язык и культурные традиции.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно принимать только такое количество иностранцев, которое страна способна адаптировать под местные условия рынка труда и адаптировать к местному языку и культурным традициям", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

Он отметил, что либеральная модель строительства общества с упором на интересы мигрантов, "конечно, выглядит красиво, но, в конце концов, может привести к раздражению самого населения".

При этом Путин подчеркнул, что Россия не злорадствует в этом вопросе и сама не всегда эффективно справляется с вопросами миграции.

"Мы не злорадствуем ни в коем случае, никого не обвиняем. У нас у самих не все получается. Но, мне кажется, что у вас проблема острее, потому что все-таки миграционные потоки, которые к вам приезжают – это совсем чужие люди, а у нас нет", — сказал президент и пояснил, что люди из республик бывшего СССР имели отношение к общей стране.