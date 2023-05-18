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Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине

Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского для обсуждения достижения перемирия в Украине.
Другие страны
18 мая 2023 г. 19:43
Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского для обсуждения достижения перемирия в Украине.

Как сообщает Report, об этом пишет ватиканский сайт il Sismografo.

По информации издания, "существуют предварительные договоренности" относительно направления в Киев главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи и архиепископа Клаудио Гуджеротти, префекта дикастерии по делам Восточных Церквей. Вместе с тем, отмечает il Sismografo, эти имена не являются окончательными.

Как сообщается в публикации, Святой престол через посольства России и Украины запросил у Москвы и Киева возможность принять посланников папы, "чтобы обсудить возможность открытия переговорного пути, ведущего к перемирию". Москва и Киев "в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности", уточнив, "будут ли это два посланника или только один на две столицы" и запросив их данные, пишет il Sismografo.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Putin və Zelenski Papanın Ukrayna üzrə elçilərini qəbul etməyə razılaşıb”
Версия на английском языке Putin, Zelensky agree to receive papal envoys for Ukraine

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