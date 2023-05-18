Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского для обсуждения достижения перемирия в Украине.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского для обсуждения достижения перемирия в Украине.

Как сообщает Report , об этом пишет ватиканский сайт il Sismografo.

По информации издания, "существуют предварительные договоренности" относительно направления в Киев главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи и архиепископа Клаудио Гуджеротти, префекта дикастерии по делам Восточных Церквей. Вместе с тем, отмечает il Sismografo, эти имена не являются окончательными.

Как сообщается в публикации, Святой престол через посольства России и Украины запросил у Москвы и Киева возможность принять посланников папы, "чтобы обсудить возможность открытия переговорного пути, ведущего к перемирию". Москва и Киев "в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности", уточнив, "будут ли это два посланника или только один на две столицы" и запросив их данные, пишет il Sismografo.