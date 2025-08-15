Начались переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу для приветствия перед началом переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали переговоры. Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Как передает Report со ссылкой на трансляцию, комната традиционно украшена звездно-полосатым флагом США и российским триколором.

Помимо глав государств, во встрече участвуют с российской стороны - помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Отметим, что Путин и Трамп воздержались от реплик для прессы в начале переговоров и не стали отвечать на вопросы СМИ. Встреча президентов РФ и США проходит в закрытом для прессы режиме.





23:10

Как передает Report со ссылкой на трансляцию, лидеры обменялись парой реплик перед церемонией фотографирования на летном поле.

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, после чего президенты пожали друг другу руки.

После церемонии фотографирования президент США пригласил российского коллегу проехать к месту переговоров на своём бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast ("Зверь"), что позволило лидерам начать общение с глазу на глаз ещё по дороге к основному месту встречи.



