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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран в этом направлении", - говорится в сообщении.

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