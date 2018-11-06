Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, заявил Песков

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник вечером президент США Донaльд Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

"Они обязательно встретятся", — сказал Песков. При этом он пояснил, что полноформатной встречи в Париже не будет. "Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", — пояснил Песков.

Именно поэтому, по его словам, принято решение, что Путин и Трамп "на ногах" переговорят и условятся о полноформатной встрече.