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    Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, заявил Песков

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В понедельник вечером президент США Донaльд Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

    "Они обязательно встретятся", — сказал Песков. При этом он пояснил, что полноформатной встречи в Париже не будет. "Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", — пояснил Песков.

    Именно поэтому, по его словам, принято решение, что Путин и Трамп "на ногах" переговорят и условятся о полноформатной встрече.

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