Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Афганистан и ситуацию вокруг КНДР

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг КНДР, Афганистана и иранской ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Стороны "обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами, - указывается в сообщении. - Лидеры затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз. Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы. При этом отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий - существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения".