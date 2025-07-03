Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Иран и Украину

Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом российско-украинский конфликт, Иран, Сирию и Ближний Восток.

Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом российско-украинский конфликт, Иран, Сирию и Ближний Восток в целом.

Как передает Report, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков журналистам.

По его словам, "с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".

В ходе беседы президенты также затронули последнее развитие событий в Сирии. "И на этом направлении российская и американская стороны будут продолжать диалог", - сказал Ушаков.

По его словам, Трамп в разговоре с Путиным вновь поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине. Путин в беседе с Трампом отметил, что Москва будет добиваться "устранения первопричин украинского кризиса и не отступится от своих целей".