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Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство

Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что РФ и КНР ждут новые возможности для развития в будущем.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 15:11
Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что РФ и КНР ждут новые возможности для развития в будущем.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Стороны договорились продолжать обмен мнениями по стратегическим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Лидер КНР отметил, что РФ и КНР должны активизировать сотрудничество, в частности в сфере безопасности.

В свою очередь, Путин отметил, что сотрудничество с Китаем во всех сферах достигло плодотворных результатов.

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Версия на английском языке Putin, Xi Jinping mull strategic partnership

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