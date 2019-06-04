Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе визита председателя КНР в Россию обменяются мнениями по ситуации вокруг соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

Также по словам Ушакова, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят сирийское урегулирование, Венесуэлу и отношения с крупными державами, в том числе с США.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня в узком и расширенном форматах.

Они также посетят государственный прием в честь Си Цзиньпина, а вечером - Большой театр, где состоится торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.