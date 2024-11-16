Песков: Телефонный разговор между Путиным и Шольцем продлился час

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил президенту России Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил президенту России Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, телефонный разговор, который состоялся накануне, продлился один час.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, и готова их возобновить.

Также политики обсудили российско-германские отношения. Путин указал, что они беспрецедентно деградировали по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. В то же время Москва готова возобновить экономические контакты.