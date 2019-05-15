​Путин и Помпео обсудили иранскую ядерную сделку

Российский лидер Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи «коротко» обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Глава американского внешнеполитического ведомства 14 мая впервые находился с визитом в России. Также он провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы изложили наш подход критичный в отношении действий американской администрации», — сказал Ушаков.

Он добавил, что стороны немало времени в ходе беседы уделили Ирану, однако раскрывать детали переговоров помощник российского президента отказался.

«Я бы сказал, что на этот счет была интересная дискуссия», — заключил Ушаков.