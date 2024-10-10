Путин и Пезешкиан обсудят в Ашхабаде обострение на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Ашхабаде обсудят широкий круг тем: от двусторонних отношений до обстановки на Ближнем Востоке.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Ашхабаде обсудят широкий круг тем: от двусторонних отношений до обстановки на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, что это будет первая встреча президентов.

"Это прежде всего двусторонние российско-иранские отношения, - рассказал он о повестке переговоров. - У нас достаточно тесные отношения в самых разных отраслях. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием, тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор. Это первая встреча президентов".