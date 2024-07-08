Путин и Пезешкиан выразили готовность провести личные встречи в текущем году

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана и пожелал ему успехов в работе.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов", - говорится в сообщении.