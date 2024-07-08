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Путин и Пезешкиан выразили готовность провести личные встречи в текущем году

Путин и Пезешкиан выразили готовность провести личные встречи в текущем году Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Другие страны
8 июля 2024 г. 19:36
Путин и Пезешкиан выразили готовность провести личные встречи в текущем году

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана и пожелал ему успехов в работе.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов", - говорится в сообщении.

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