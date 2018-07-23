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    Путин и Пашинян по телефону обсудили ЕАЭС

    Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество© РИА "Новости"

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества, передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

    "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

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