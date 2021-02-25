Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.