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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.
Другие страны
25 февраля 2021 г. 20:14
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Putinlə Paşinyan arasında telefon danışığı olub

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