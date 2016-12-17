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    Путин и папа Франциск обсудили защиту христиан в зоне конфликтов

    Президент России также поздравил понтифика с 80-летием

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в телефонном разговоре обсудили защиту христиан в зоне региональных конфликтов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Президент России и папа Римский обменялись мнениями по вопросам защиты христиан в зоне региональных конфликтов и значимости конструктивного межконфессионального диалога для сохранения нравственных начал в мировых делах»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Владимир Путин также поздравил понтифика с 80-летием и отметил его личный вклад в укрепление отношений между Россией и Ватиканом.

    Напомним, сегодня папа римский Франциск отмечает 80-летний юбилей.

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