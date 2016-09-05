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    Путин и Обама проведут встречу на полях саммита G20

    Об этом они договорились в ходе встречи на ногах в воскресенье

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама проведут в понедельник отдельную встречу на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

    Об этом они договорились в ходе встречи "на ногах" в воскресенье. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты могут обсудить Сирию.

    Формат встречи пока не согласован — она может как пройти в кулуарах, так и быть полноформатной. Источник в российской делегации на G20 сообщил РИА Новости, что делегация готовится к возможным полноценным переговорам Путина и Обамы.

    "Лидеры условились провести встречу завтра", — сказал Песков РИА Новости. Отвечая на вопрос, будет ли она полноформатной, он сказал, что формат не определен, встреча может состояться как в кулуарах, так и полноформатно.

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