​Путин и Обама пожали руки на саммите G20 в Турции

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Глава РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама обменялись рукопожатием на саммите G20, который проходит в Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидеры двух стран обменялись несколькими словами перед церемонией официального фотографирования «двадцатки».

После этого главы стран-участниц G20 направились на рабочий завтрак.

Сегодня в Анталье проходит первое рабочее заседание «двадцатки», в котором принимают участие приглашенные государства и международные организации. Саммит продлится два дня.