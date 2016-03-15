​Путин и Обама обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама обсудили по телефону ситуацию в Сирии, а также обменялись оценками хода реализации совместного заявления России и США о прекращении боевых действий в САР.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись оценками хода реализации совместного заявления России и США как сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этом государстве", — говорится в сообщении.