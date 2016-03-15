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    ​Путин и Обама обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Президенты обменялись оценками хода реализации совместного заявления России и США о прекращении боевых действий в САР

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама обсудили по телефону ситуацию в Сирии, а также обменялись оценками хода реализации совместного заявления России и США о прекращении боевых действий в САР.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Главы государств обменялись оценками хода реализации совместного заявления России и США как сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этом государстве", — говорится в сообщении.

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