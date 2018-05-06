Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая в Москве

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая парад Победы в Москве, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«9 мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильский премьер проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.