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    Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая в Москве

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая парад Победы в Москве, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «9 мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

    Кроме того, израильский премьер проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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