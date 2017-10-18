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    Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии

    Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны© Sputnik

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопросы урегулирования ситуации в Сирии, передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

    "Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования в Сирии, ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака", - говорится в сообщении Кремля.

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