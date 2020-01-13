Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром республики Индии Нарендрой Моди... Затронут ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии", - говорится в сообщении.