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Путин и Мирзиёев обсудили союзнические отношения

Путин и Мирзиёев обсудили союзнические отношения Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество и союзнические отношения между двумя странами.
Другие страны
15 августа 2024 г. 15:49
Путин и Мирзиёев обсудили союзнические отношения

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество и союзнические отношения между двумя странами.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

Среди обсужденных двумя лидерами вопросов и актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства РФ в объединении БРИКС.

Президенты двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в республику 26-28 мая 2024 года.

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Версия на английском языке Putin and Mirziyoyev discuss Russia-Uzbekistan alliance
Версия на азербайджанском языке Putin və Mirziyoyev Rusiya-Özbəkistan müttəfiqliyini müzakirə ediblər

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