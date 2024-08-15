Путин и Мирзиёев обсудили союзнические отношения

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество и союзнические отношения между двумя странами.

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество и союзнические отношения между двумя странами.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

Среди обсужденных двумя лидерами вопросов и актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства РФ в объединении БРИКС.

Президенты двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в республику 26-28 мая 2024 года.