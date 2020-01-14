Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Меркель."Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Игбал Рустамов