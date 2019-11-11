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Путин и Меркель провели телефонный разговор

​Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом ссобщает РИА Новости.

Лидеры двух государств обсудили украинский вопрос в контексте подписания "формулы Штайнмайера", разведения сил на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.

Как сообщили в Кремле, стороны отметили важность соблюдения Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование ситуации.

Путин и Меркель также договорились координировать усилия Москвы и Берлина в "нормандской четверке".

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