Путин и Медведев не поедут в Давос

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев не собирается ехать на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21-24 января 2015 г. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия", заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на "трех человек, осведомленных об этой ситуации," распространило информацию о том, что Владимир Путин получил приглашение на форум. Однако, сославшись на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Bloomberg отметили, что Путин не планирует принимать участие в работе форума и вместо него в Давос может отправиться Дмитрий Медведев.

По заявлению пресс-секретаря председателя Правительства Российской Федерации, решение о том, кто возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите, пока не принято.