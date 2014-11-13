Путин и Медведев не поедут в Давос

Ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на "трех человек, осведомленных об этой ситуации," распространило информацию о том, что Владимир Путин получил приглашение на форум. Однако, сославшись на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Bloomberg отметили, что Путин не планирует принимать участие в работе форума и вместо него в Давос может отправиться Дмитрий Медведев.
По заявлению пресс-секретаря председателя Правительства Российской Федерации, решение о том, кто возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите, пока не принято.
News DepartmentАвтор новости
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