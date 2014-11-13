 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин и Медведев не поедут в Давос

    Решение о том, кто возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите, пока не принято

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев не собирается ехать на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21-24 января 2015 г. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия", заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

    Ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на "трех человек, осведомленных об этой ситуации," распространило информацию о том, что Владимир Путин получил приглашение на форум. Однако, сославшись на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Bloomberg отметили, что Путин не планирует принимать участие в работе форума и вместо него в Давос может отправиться Дмитрий Медведев.

    По заявлению пресс-секретаря председателя Правительства Российской Федерации, решение о том, кто возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите, пока не принято.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi