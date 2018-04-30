Путин и Макрон высказались за неукоснительное выполнение ядерной сделки с Ираном

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе должен быть сохранен и выполнен".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Э.Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение", - отмечается в заявлении.