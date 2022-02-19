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Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Путин и Макрон проведут телефонный разговор Президент России Владимир Путин планирует 20 февраля провести телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 11:56
Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Президент России Владимир Путин планирует 20 февраля провести телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Такой разговор есть в графике президента", - сказал он.

Как сообщало агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон намерен в воскресенье провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним ситуацию вокруг обострения ситуации вокруг Украины. В течение субботы Макрон проведет телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putinlə Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olacaq

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