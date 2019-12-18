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Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

​Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.

Как передает Report, oб этом заявили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по Ливии, отметив необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путём.

В Кремле сообщили, что беседа президентов состоялась по инициативе французской стороны.

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