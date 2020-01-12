​Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Ливии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры продолжили обсуждение актуальных международных вопросов.

"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Президенты РФ и Франции в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности, сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию.

"Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии", - говорится в сообщении.