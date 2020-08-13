Путин и Макрон обсудили Ливан и Беларусь

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ливане и Беларуси.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ливане и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа. Затронута и текущая ситуация в Беларуси", - говорится в сообщении.

Согласно информации, обсуждены также различные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня".