Путин и Мадуро обсудили вопросы сотрудничества

Отношения между Москвой и Каракасом развиваются поступательно, зафиксирован рост товарооборота за счет поставок сельхозпродукции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

"Наши отношения развиваются поступательно. Хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия: рост товарооборота за последние месяцы составил 10%. В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции", - заявил В.Путин.

По его словам, Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент.

"И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами", - добавил он.

Российский лидер также напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы".

По его словам, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства, все работы идут по графику, в соответствии с договоренностями.